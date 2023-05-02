Ветераны ВОВ могут бесплатно посетить бизнес-зал аэропорта Сочи со 2 мая

Данную акцию запустили в преддверии 9 мая. Фото: Олег УМАРОВ

Ветераны Великой Отечественной Войны могут бесплатно посетить бизнес-зал аэропорт Сочи. Данную акцию запустили в преддверии 9 мая.

- Со 2 мая и до конца 2023 года участники, инвалиды ВОВ, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма, в присутствии одного сопровождающего, могут воспользоваться правом бесплатного посещения бизнес-зала и зала повышенного комфорта, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, для бесплатного прохода ветерану надо будет предоставить удостоверение и паспорт. К слову, акция также предусматривает регистрацию на рейс без очереди.