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НовостиОбщество2 мая 2023 12:27

Ветераны ВОВ могут бесплатно посетить бизнес-зал аэропорта Сочи со 2 мая

Акция продлится до конца 2023 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Данную акцию запустили в преддверии 9 мая.

Данную акцию запустили в преддверии 9 мая.

Фото: Олег УМАРОВ

Ветераны Великой Отечественной Войны могут бесплатно посетить бизнес-зал аэропорт Сочи. Данную акцию запустили в преддверии 9 мая.

- Со 2 мая и до конца 2023 года участники, инвалиды ВОВ, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма, в присутствии одного сопровождающего, могут воспользоваться правом бесплатного посещения бизнес-зала и зала повышенного комфорта, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, для бесплатного прохода ветерану надо будет предоставить удостоверение и паспорт. К слову, акция также предусматривает регистрацию на рейс без очереди.