Работу краевого ЦУР обсудили на планерном совещании Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 9 тысяч сообщений жителей Кубани обработал центр управления регионом в апреле. Об этом сообщили на планерном совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего в апреле на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 17 тысяч сообщений. Из них обработано 9, 3 тысячи что на 72% больше показателя в марте. Отмечается, что большая часть вопросов касалась электронной записи к врачам, медицины и дорог.

- В апреле своевременность ответов повысилась до 79% и почти достигла целевого показателя – 80%. Мы отмечаем, что и удовлетворенность людей качеством этих ответов также возросла, - сказал руководитель ЦУР Юрий Шевченко. - Она уже составляет 40% при плане в 60%.

В апреле через систему «Инцидент Менеджмент» получено свыше 10 тысяч сообщений, что на 22% больше, чем в марте. Чаще остальных обращения поступали от жителей Новороссийска, Горячего Ключа, Анапы, Сочи и Темрюкского района. В среднем ответ на обращение составляет 3,5 часа.