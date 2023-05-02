Кирилла и Татьяну до сих пор не нашли.

Следком Кубани не подтвердил информацию о задержании подозреваемого по делу о пропавших аниматорах. Напомним, ранее в Сети появился ролик, на котором фигурирует неизвестный мужчина. Ему задает вопросы снимающий на видео человек, но тот отказывается что-либо говорить. Сообщалось, что в видео якобы фигурирует возможный подозреваемый, который может быть причастен к исчезновению Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Но следователю эту информацию опровергли.

- На данный момент расследование продолжается, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

После исчезновения Кирилла и Татьяны было возбуждено уголовное дело за «Убийство двух и более лиц с корыстными целями».

Напомним, ранее жена Кирилла Чубко рассказала шокирующие подробности - машину ее супруга нашли в Брюховецком районе, где ранее шли поиски.

- Я рада, что их не было в машине! И тел рядом тоже не было! Мы не теряем надежды и надеемся на лучшее, - сказала женщина.