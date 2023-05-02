На Кубани Парад Победы пройдет только в Новороссийске Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске перекроют движение для репетиций Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 2, 3, 4 и 7 мая с 20:00 до 00:00 автомобили не смогут проехать по улице Советов на участке от Кутузовской до Свободы - по честной и нечетной стороне.

9 мая с 05:00 до 14:00 движение ограничат по:

- ул. Анапское шоссе (четная и нечетная стороны) - от ул. Тобольской до Кутузовского кольца

- ул. Магистральная - от ул. Мира до Кутузовского кольца

- ул. Кутузовская - от ул. Видова до Кутузовского кольца

- ул. Сипягина - от ул. Чайковского до ул. Кутузовской

- ул. Чайковского (сквер) - от ул. Сипягина до ул. Советов

- ул. Советов (четная и нечетная стороны) - от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года

- ул. Леднева - от ул. Советов до ул. Мира

- ул. Свободы - от ул. Энгельса до ул. Советов, от ул. Советов до ул. Мира

- ул. Рубина - от ул. Коммунистической до ул. Советов

- ул. Новороссийской республики - от ул. Коммунистической до ул. Советов, от ул. Советов до ул. Мира.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе Парад Победы 9 мая пройдет только в Новороссийске. Решение приняли на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.