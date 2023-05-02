Град пробил крыши и побил урожай

Жителям Мостовского района Кубани, пострадавшим от непогоды, окажут помощь. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев.

Крупный град обрушился на муниципалитет 28 апреля. Он побил крыши домов в хуторе Славянском, 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий и 1,4 тысячи кв. метров теплиц. Отмечается, что больше всего от непогоды пострадало Унароковское сельское поселение.

Вечером того же дня специалисты отремонтировали кровли с помощью подручных материалов. В результате были повреждены 68 домовладений. Сейчас от их владельцев принимают документы для оформления выплат.

На устранение последствий непогоды району также выделят средства из краевого бюджета.

- Для бюджета Мостовского района расходы на восстановление поврежденных домовладений - непосильная ноша и край, конечно, поможет с финансированием, - сказал глава региона. - Наша общая задача - сделать все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии, помочь жителям вернуться к обычному ритму жизни.