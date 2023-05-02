В Новороссийске водитель Cadillac сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В Новороссийске женщина за рулем Cadillac сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе. Авария произошла днем 2 мая.

- Водитель, управляя автомобилем Cadillac, при движении по улице Мысхакское шоссе в сторону улицы Волгоградской, по предварительным данным, нарушила правила проезда пешеходного перехода и допустила наезд на девушку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГИБДД по городу-герою.

В результате аварии пострадавшую девочку с травмами госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.