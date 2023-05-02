Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани2 мая 2023 13:54

Спортсмены из Анапы победили в Международном юношеском турнире по самбо «Победа»

Соревнования посвятили героям Великой Отечественной войны
Мария ЧАЛАЯ
Спортсмены из Анапы победили в Международном турнире по самбо. Фото: t.me/anapaofficial

Спортсмены из Анапы победили в Международном турнире по самбо. Фото: t.me/anapaofficial

Спортсмены из Анапы победили в Международном юношеском турнире по самбо «Победа». Он прошел в Санкт-Петербурге. Соревнования посвятили героям Великой Отечественной войны.

- Турнир проводился среди 30 команд. Все они представляли города-герои и города воинской славы. Сборная Анапы соревновалась в группе из 11 городов воинской славы, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что в первом этапе спортсмены из Анапы победили участников с Владикавказа. Затем обошли команду Твери. В финале они выиграли у команды города Колпино.