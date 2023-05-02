В Курганинском районе проходит межрегиональный Слет юных поисковиков

Открытый слет юных поисковиков «Поисковик-2023» продлится до 4 мая. Участники приехали из Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области, Республики Башкортостан. Вместе с поисковиками из городов и районов края и их наставниками в старом Бабиевом саду, где располагается СТК «Исток», собралось более 60 человек.

Так, поисковый отряд «Рубеж» прибыл из Нижневартовска, региональную общественную военно-патриотическую поисковую организацию «За Отечество» пригласили из Уфы, юнармейский отряд «Гвардия за Правду» представляет поселок Икшу Дмитровского городского округа Московской области. К ним присоединились кубанские объединения - «Кубанский плацдарм» из Нефтегорска Апшеронского района, поисковая группа «Обелиск» из станицы Старокорсунской, архивно-поисковый отряд клуба «Луч» станицы Петропавловской Курганинского района.

Открытый слет юных поисковиков «Поисковик-2023» продлится до 4 мая

Участников слета ждет насыщенная шестидневная программа. В нее войдут военно-спортивные состязания, обучающие мастер-классы и лекции от экспертов по поисковой деятельности, выездные мероприятия на автодром местной автошколы ДОСААФ с вождением картинга. А также соревнования по рафтингу, круглый стол по проекту «Без срока давности». Обучающая и военно-спортивная программа слета включает занятия по архивно-поисковой работе, работу на обучающих тематических площадках. Ребят обучают технике безопасности при проведении поисковых работ и документированию ее результатов, использованию специального оборудования, горному туризму и оказанию первой помощи.

На торжественном открытии слета побывали председатель краевого отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев и руководитель ассоциации «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко. После награждения победителей поисковых конкурсов состоялись показательные выступления казачьего военно-патриотического клуба «Казачья сотня почетного караула» города Курганинск и клуба «Казачья слобода» станицы Михайловской. Отряды-участники творчески представили свои поисковые организации.

Слова приветствия адресовал юным поисковикам и глава Курганинского района Андрей Ворушилин:

Участников слета ждет насыщенная шестидневная программа

- Поисковое дело - один из самых ярких примеров высокой гражданской позиции, искренней любви к нашей Родине и ее истории. Ваша работа вызывает глубокое уважение и достойна всемерной поддержки. Сегодня поисковое движение стало одним из ключевых общественных объединений нашего региона. Ваш вклад в патриотическое воспитание, бережное сохранение истории нашей страны и память о ее павших воинах бесценен.

Слет проходит под эгидой Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» при поддержке администрации Курганинского района. Мероприятие проводится в рамках программы «Нам доверена Память. Битва за Кавказ» с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.