В Краснодаре 3 мая пройдет IX Международный мотомарш Фото: pobedarf.ru

В Краснодаре 3 мая пройдет IX Международный мотомарш. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мотоциклисты в 12:00 встретятся на пересечении улиц Аэродромной и им. Рылеева, где возложат цветы к обелиску советским воинам. Уже в 12:30 они поедут в сторону Кореновска.

Участники Южного этапа проедут от Сочи до Вязьмы. По пути мотоциклисты в том числе посетят Туапсе, Крымск, Волгоград. Всего они преодолеют свыше 10 тысяч километров.

- Мы проедем по маршруту, где будут обязательные остановки у памятников военной истории. У мемориалов мы будем возлагать цветы и чтить память воинов минутой молчания, - отметил координатор акции от движения «Ночные волки». - Помимо этого, в программу нашей поездки включены выставки техники, показы документальных фильмов и лекции.