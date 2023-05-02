Дело передали в суд Фото из архива КП

Жителя Майкопа осудят за убийство 77-летней матери. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Так, 44-летний обвиняемый в марте 2023 года, изрядно выпив, поссорился с 77-летней матерью. Во время конфликта он более 8 раз ударил пенсионерку по лицу и голове, после чего задушил.

- От полученных повреждений на месте происшествия потерпевшая скончалась. После совершения преступления мужчина спустя несколько дней самостоятельно обратился в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

В настоящее время уголовное дело передали для рассмотрения в суд.