На промышленном портале Кубани разместили предложения более 700 производителей

Более 700 производителей представляют свою продукцию на промышленном портале Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На промышленном портале Краснодарского края размещено свыше четырех тысяч наименований продукции и услуг. Более 700 производителей представляют свою продукцию на этой региональной цифровой платформе.

– Промышленный портал – первый в России специализированный маркетплейс. Эта дополнительная площадка для развития кооперации между предприятиями: начиная от фабрик униформы до производителей пищевого оборудования, образовательных или медицинских организаций, – рассказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Регистрация на портале бесплатная, но сделать это могут лишь производители промышленной продукции. Также ресурс содержит полную информацию обо всех действующих мерах господдержки промышленников региона.Сейчас администраторы сайта наблюдают рост интереса ресурса. Особенно пользуется спросом мебель, текстиль и упаковочная продукция.