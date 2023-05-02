В поселке Индустриальном Краснодара газифицируют более 200 домовладений

До конца апреля будет выполнена врезка газопровода высокого давления. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В поселке Индустриальном Краснодара более 200 домов подключат к газу. Газопровод был возведен в рамках краевой программы. Сейчас газовики ведут пусконаладочные работы в западной части населенного пункта.

– В первую очередь будут газифицированы дома, расположенные на улицах Удачная, Магаданская, Лазурная и Витаминная. Уже в мае в домах жителей появится газ, – сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Также продолжится строительство газораспределительной сети в центральной части поселка. Следующим этапом станет подключение к сети домоволадений, расположенные на улицах Новоселова, Святоникольской, Лазурной и Учительской.