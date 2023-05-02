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НовостиЭкономика2 мая 2023 16:16

Вениамин Кондратьев и Владимир Путин обсудили развитие курортов Кубани

Владимир Путин отметил проект курорта «Новая Анапа»
Евгения ХАЛИКОВА
Владимир Путин обсудил вопросы туристической отрасли на совещании с членами Правительства в формате видеоконференции. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Владимир Путин обсудил вопросы туристической отрасли на совещании с членами Правительства в формате видеоконференции. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев поблагодарил президента России за внимание к развитию курортов Кубани. Глава региона с Владимиром Путиным обсудили вопросы туристической отрасли на совещании с членами Правительства в формате видеоконференции. После кубанский губернатор прокомментировал его выступление.

– Я благодарен президенту страны за внимание к нашему региону и к этой теме. Сейчас среди россиян высок спрос на отдых на Черноморском побережье края. На майские выходные забронировано больше половины кубанских гостиниц и санаториев. Летом мы ожидаем около 9 миллионов туристов. Мы должны организовать безопасный отдых, продумать и выстроить транспортную логистику, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Отдельно глава региона поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку проекта «Новая Анапа». Новый курорт появится в 25 км от Анапы в районе станицы Благовещенская.