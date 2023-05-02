Сборная Кубани завоевала семь медалей на Боливарианских играх

Кубанские спортсмены завоевали семь медалей на V Боливарианских играх АЛБА. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Венесуэле завершились пятые Боливарианские игры. Впервые сборная России приняла участие в Боливариаде. Ранее к соревнованиям допускались только спортсмены из стран Боливарианского альянса. В состав российской сборной получили приглашение 48 атлетов. Четыре спортсмена представляли Кубань.

– Приятно, что кубанские спортсмены показали высочайший класс и добыли семь медалей. Ольгу Воробьеву стала обладательницей четыре медалей. Награды высшей пробы она получила в командных состязаниях по настольному теннису, смешанном парном и парном разряде среди женщин. В одиночных соревнованиях у нашей спортсменки - бронза, – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Также две награды у представительниц кубанской школы бокса. Анастасия Шамонова выиграла золото в весовой категории 75 кг, а Надежда Голубева - серебро в категории 60 кг. Еще кубанский атлет Дмитрий Шмарин оказался достоин бронзы. Всего в копилке российской сборной 70 медалей: 36 золотых, 24 серебряных и 10 бронзовых. В итоге спортсмены выиграли общекомандный медальный зачет Игр АЛБА с учетом семи видов спорта, в которых принимали участие.