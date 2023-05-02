В Новороссийске перекроют основные улицы в День Победы

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края
В Новороссийске в День Победы перекроют улицы в центре города. Это связано с проведением парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В шествии примут участие военнослужащие, сотрудники МЧС, казаки, курсанты, кадеты, юнармейцы, а также десятки единиц военной техники и вооружения.
Как сообщили в оргкомитете, движение транспорта будет ограничено 9 мая
с 05:00 до 14:00 на улицах:
– Анапское шоссе – от Тобольской и до Кутузовского кольца. Перекрыты будут четная и нечетная стороны;
– Магистральной – от Видова и до Кутузовского кольца;
– улица имени Сипягина – на участке от Чайковского и до Кутузовской;
– улица имени Чайковского – от улицы имени Сипягина и до Советов;
– Советов – от Кутузовской и до Революции 1905 года. Перекрыты будут четная и нечетная стороны;;
– Леднева – от Советов и до Мира;
– Свободы – от улицы имени Энгельса и до Советов;
– Свободы – от Советов и до Мира;
– улица имени Рубина – от Коммунистической и до Советов;
– Новороссийской республики – от Коммунистической и до Советов,
– Новороссийской республики – от Советов и до Мира.
Также с 9:30 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать по улице Революции 1905 года. Будет перекрыт участок от улицы Мира до Советов.
С 20:00 до 23:00 ограничение на передвижение транспорта введут на улицах:
– Новороссийских Партизан – от Мира и до Набережной имени Адмирала Серебрякова,
– Революции 1905 года – от Мира и до Набережной имени Адмирала Серебрякова,
Также на время проведения репетиции парада 2, 3, 4 и 7 мая с 20:00 до 00:00 будет перекрыта улица Советов – от Кутузовской и до Свободы. Перекрыты будут четная и нечетная стороны.
Парад Победы пройдет по улице Советов – от Кутузовского круга до Новороссийской республики. Чтобы присоединиться к Параду Победы в качестве зрителей, могут пройти с любой перпендикулярной улицы – Леднева, Свободы или Новороссийской республики.