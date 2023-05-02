В Новороссийске перекроют основные улицы в День Победы

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске в День Победы перекроют улицы в центре города. Это связано с проведением парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В шествии примут участие военнослужащие, сотрудники МЧС, казаки, курсанты, кадеты, юнармейцы, а также десятки единиц военной техники и вооружения.

Как сообщили в оргкомитете, движение транспорта будет ограничено 9 мая

с 05:00 до 14:00 на улицах:

– Анапское шоссе – от Тобольской и до Кутузовского кольца. Перекрыты будут четная и нечетная стороны;

– Магистральной – от Видова и до Кутузовского кольца;

– улица имени Сипягина – на участке от Чайковского и до Кутузовской;

– улица имени Чайковского – от улицы имени Сипягина и до Советов;

– Советов – от Кутузовской и до Революции 1905 года. Перекрыты будут четная и нечетная стороны;;

– Леднева – от Советов и до Мира;

– Свободы – от улицы имени Энгельса и до Советов;

– Свободы – от Советов и до Мира;

– улица имени Рубина – от Коммунистической и до Советов;

– Новороссийской республики – от Коммунистической и до Советов,

– Новороссийской республики – от Советов и до Мира.

Также с 9:30 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать по улице Революции 1905 года. Будет перекрыт участок от улицы Мира до Советов.

С 20:00 до 23:00 ограничение на передвижение транспорта введут на улицах:

– Новороссийских Партизан – от Мира и до Набережной имени Адмирала Серебрякова,

– Революции 1905 года – от Мира и до Набережной имени Адмирала Серебрякова,

Также на время проведения репетиции парада 2, 3, 4 и 7 мая с 20:00 до 00:00 будет перекрыта улица Советов – от Кутузовской и до Свободы. Перекрыты будут четная и нечетная стороны.

Парад Победы пройдет по улице Советов – от Кутузовского круга до Новороссийской республики. Чтобы присоединиться к Параду Победы в качестве зрителей, могут пройти с любой перпендикулярной улицы – Леднева, Свободы или Новороссийской республики.