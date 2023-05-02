В Краснодаре сотрудник УФСИН забрался на четвертый этаж и потушил пожар у соседей

Мужчина не раздумывая забрался на четвертый этаж. Фото: скриншот.

В Краснодаре на улице Лукьяненко на четвертом этаже загорелась квартира. Дым из окна увидел сосед. Не раздумывая мужчина перебрался на балкон и в одиночку потушил возгорание. Подвиг попал на видео, которое тут же стало вирусным. Оказалось, что ранее пожарный поневоле действительно был спасателем.

- Это бывший наш спасатель Юрий Салмин. Он по семейным обстоятельствам переехал в краевой центр и сейчас работает в УФСИН России по Краснодарскому краю. И вот не бывает бывших спасателей. Это на всю жизнь! Он в одиночку потушил возгорание в квартир своих соседей, - рассказал бывший начальник мужчины глава «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Как позже рассказал коллегам Юрий, решил пришло автоматически. Увидев задымление и оценив ситуация, он понял, что сможет самостоятельно пролезть. В итоге воспламенившаяся электропроводка в пустующей квартире была потушена, а ее владельцы спасены от пожара и ущерба.