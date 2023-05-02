В Анапе приготовили самый большой бургер в России

Самый большой бургер в России. Фото: t.me/knigarekordovrf

В Анапе во время кулинарного шоу был поставлен новый рекорд России по приготовлению самого большого бургера в стране. Чтобы попасть в «Книгу рекордов России», поварам пришлось изрядно постараться.

- Вес бургера составил 759 килограммов, высота – 77 см, а диаметр 154 см. И это официально самый большой бургер в России, - подтвердили представители российской книги рекордов.

Известно, что две мясные котлеты приготовили на гриле, а булочки были с кунжутом. Потом фастфуд разошелся по тарелкам.