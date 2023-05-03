Специалисты восстановили одну из резервных линий водоснабжения

Жители микрорайона Кудепста в Сочи остались без воды из-за оползня. В районе Сухумского шоссе произошел прорыв магистрального водовода диаметром 800 миллиметров.

- Специалисты восстановили одну из резервных линий водоснабжения, а также произвели масштабные работы по ремонту запорно-регулирующей арматуры в камере переключения магистральных водоводов, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, без воды могли остаться и жители Адлерского, Хостинского и Центрального районов. Но специалисты вовремя обнаружили проблему и переключили дома на резервные сети.

К слову, вода должна появиться в домах до конца дня.