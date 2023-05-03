Губернатор назвал ложной информацию об эвакуации жителей поселка Волна в Темрюкском районе

Пожарные продолжают тушить огонь

В сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Губернатор назвал сообщения ложными.

- Эта информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Напомним, крупный пожар произошел в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района. По данным на 8 часов утра, площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. Видео с места ЧП публикуют в сети.