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НовостиПроисшествия3 мая 2023 5:38

Губернатор назвал ложной информацию об эвакуации жителей поселка Волна в Темрюкском районе

Там сейчас горит нефтебаза
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Пожарные продолжают тушить огонь

Пожарные продолжают тушить огонь

В сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Губернатор назвал сообщения ложными.

- Эта информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Напомним, крупный пожар произошел в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района. По данным на 8 часов утра, площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратных метров. Видео с места ЧП публикуют в сети.