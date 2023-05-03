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НовостиКарта Кубани3 мая 2023 5:44

На Черном море открылось сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи

Первый катамаран отправился в рейс
Ева МУР
Катамаран пошел в свой первый рейс

Катамаран пошел в свой первый рейс

На Черном море открылось сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи. Об этом сообщили в мэрии Геленджика.

- Морская навигация стартовала. 2 мая первый рейс был вынужден прекратить движение из-за грозового фронта, но 3 мая "Гриффон" набрал пассажиров на борт, - уточнили в городской администрации.

Напомним, в прошлом году катамаран перевез более 42 тысяч пассажиров с одного побережья на другое. Однако по техническим причинам прекратил курсировать между курортами раньше срока.