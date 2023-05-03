На Кубани можно получить охотничий билет через Госуслуги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани охотничий билет можно получить через "Госуслуги". Документ выдают бесплатно. Он действует бессрочно.

- Это популярная услуга среди жителей Кубани. Она вошла в перечень массовых и социально значимых. Заявителям не нужно приходить в ведомство. Достаточно в любое удобное время подать заявление с телефона или компьютера, - сообщил руководитель министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин.

Уточняется, что также получить охотничий билет можно, подав заявление в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, в территориальных подразделениях, в любом МФЦ региона и на региональном портале Краснодарского края.

Получить билет на руки можно только лично в министерстве.