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НовостиПроисшествия3 мая 2023 6:25

Пенную атаку используют для тушения нефтебазы в порту Тамань

Глава региона отметил серьезность ситуации
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Пожар продолжают тушить

Пожар продолжают тушить

Крупный пожар в поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить. Губернатор сообщил, что возгорание серьезное, резервуар продолжает гореть.

- В данный момент на месте руководит процессом тушения пожара начальник главного управления МЧС по краю Олег Волынкин. Возгорание серьезное, для локализации используют пенную атаку, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

В настоящее время с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов. Глава региона поблагодарил огнеборцев за оперативную и слаженную работу.

Ранее губернатор опроверг информацию об эвакуации жителей поселка Волна в Темрюкском районе.