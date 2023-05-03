В Адлерском районе Сочи отремонтируют 12 дорог

Владимирская, Петровская и Светогорская уже готовы Фото: Михаил ФРОЛОВ

На встрече с депутатами территориальной группы Адлерского района мэр Сочи Алексей Копайгородский подвел итоги работы по наказам избирателей за первый квартал и скоординировали дальнейшие действия.

Больше всего наказов в отрасли ЖКХ и благоустройства. Так, например, преобразилась территория на пересечении улиц Молокова и Ульянова, обновлены несколько детских площадок на улице Мира, в работе сквер на Куйбышева и футбольное поле в селе Веселом. Всего в этом блоке в Год архитектуры свыше 30 мероприятий как в селах, так и в городской черте.

- По просьбам наших жителей средства городского бюджета в этом году в районе направили также на ремонт 12 автомобильных дорог. Владимирская, Петровская и Светогорская уже готовы, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Проведен ремонт девяти объектов образования. В плане еще семь. Сейчас приводят в порядок пешеходный маршрут на Бакинской к детской школе искусств № 6 и обновляют инженерные сети в библиотеке в микрорайоне Блиново.

В самом южном районе курорта налажено тесное взаимодействие между администрацией района, депутатским корпусом и ТОСами. Уже сейчас параллельно с текущей работой формируется список предложений и поручений от сочинцев, которые также войдут в паспорта ТОС на следующий год.