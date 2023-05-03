Поврежденный оползнем водовод восстановили в микрорайоне Кудепста в Сочи

Перебои с питьевой водой наблюдались исключительно в Кудепсте.

В микрорайне Кудепста в Сочи восстановили поврежденный оползнем водовод. Из-за аварии без воды на сутки остались все жители района.

Работы осложнялись не только крупным диаметром коммуникации – 800 мм, рельефом местности и густой растительностью на месте нештатной ситуации, но также необходимостью производить большую их часть вручную.

- Стоит понимать и стратегическое назначение магистрали – она обеспечивает транспортировку питьевой воды на территории Адлерского и Хостинского районов, частично центра Сочи, где в общей сложности проживает более 200 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Избежать развитие ситуации по негативному сценарию позволили превентивные меры, предпринятые во время прорыва, произошедшего несколькими днями ранее. В частности, специалисты водоканала отремонтировали запорно-регулирующую арматуру в камере переключения магистральных водоводов, восстановили одну из резервных линий водоснабжения, на которую и переключили вышеуказанные территории, во время ремонтных работ. Перебои с питьевой водой наблюдались исключительно в Кудепсте.

Благодаря профессионализму и слаженности действий специалистам удалось выполнить весь комплекс работ в самые сжатые сроки.