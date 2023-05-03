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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:30

Житель Тихорецка украл у бывшей жены бытовую технику и поджег дом

Мужчина не мог смириться, что женщина живет без него
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Жительница Кавказского района обратилась в полицию и сообщила, что у нее пропала бытовая техника из строящегося дома. Кроме этого, в одной из комнат случился пожар.

- По подозрению в совершении кражи и поджога домовладения правоохранители задержали ранее судимого жителя хутора Чкалов. Мужчина повредил входную металлическую дверь, проник в дом и похитил имущество бывшей супруги и поджег диван. Ущерб составил более 270 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум статьям. Мужчина находится под подпиской о невыезде.