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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:37

В Прикубанском округе Краснодара 14 улиц остались без света из-за аварии

Ведутся восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Восстановительные работы продолжаются

Восстановительные работы продолжаются

Утром 3 мая произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

- Причина отключения – повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключены ПС «ЭН-1» и 29 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении единой диспетчерской службы.

Без электроэнергии остались улицы Воскресенская, Дзержинского, Куликовского, Лицейская, Сургутская, Кореновская, 3-е отделение, Березовая, Народная, Сиреневая, Соколова, Покрышкина, Стадионная, Неустроева.

На месте работает аварийная бригада.