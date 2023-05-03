В Прикубанском округе Краснодара 14 улиц остались без света из-за аварии

Восстановительные работы продолжаются

Утром 3 мая произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

- Причина отключения – повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключены ПС «ЭН-1» и 29 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении единой диспетчерской службы.

Без электроэнергии остались улицы Воскресенская, Дзержинского, Куликовского, Лицейская, Сургутская, Кореновская, 3-е отделение, Березовая, Народная, Сиреневая, Соколова, Покрышкина, Стадионная, Неустроева.

На месте работает аварийная бригада.