На Кубани за сутки выявили 51 случай заболевания COVID-19

На Кубани выявили 51 случай COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 51 случай COVID-19. Среди заболевших 29 женщин и 22 мужчины. Из них 5 – дети.

- В Краснодаре выявили 14 случаев. В Сочи – 9. В Кавказском районе заболели 5 человек. В Новороссийске и Староминском – по 3. В Красноармейском, Тбилисском, Славянском, Тимашевском и Тихорецком районах по 2 новых случая, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Армавире, Геленджике, Ейском, Апшеронском, Выселковском, Новопокровском и Северском районах по одному положительному результату.