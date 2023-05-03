Троллейбус Победы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске запустили украшенный ко Дню Победы троллейбус. Транспорт в рамках городской акции запустили 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Тематический троллейбус № 6 будет работать с 3 по 8 мая. Окна украсили плакатами с именами и портретами участников Великой Отечественной войны, проживавших в Новороссийске. Отмечается, что для пассажиров подготовили культурно-развлекательную программу, с которой выступают агитбригады.

- Еще один троллейбус с 3 по 5 мая будет работать специально для детей - как экскурсионная площадка, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Для ребят будут организованы экскурсии, рассказывающие о боевых действиях, которые проходили в Новороссийске в период Великой Отечественной войны. По ходу движения экскурсоводы покажут здания, которые были разрушены в годы войны, а затем восстановлены.

Кроме того, ко Дню Победы в городе-герое украсят автобус № 19. В транспорте до 9 мая включительно будут звучать песни военных лет.

- Каждый сантиметр земли Новороссийска хранит память о героических поступках солдат, защищавших наш город-герой от фашистских захватчиков: сейчас это улицы обычной мирной жизни, а 80 лет назад солдаты здесь проливали кровь, - отметил глава города Андрей Кравченко после поездки на тематическом троллейбусе. - Работа троллейбуса Победы не должна ограничиваться праздничными днями - уверен, каждый пассажир должен иметь возможность ежедневно слышать о великом подвиге наших предков!