В Краснодаре построят детский сад с применением бережливых технологий Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре построят детский сад с применением бережливых технологий. Учреждение готово на 57%, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты Регионального центра компетенций оптимизировали организацию и обеспечение стройплощадки. Так, за полгода сокращены лишние перемещения техники и материалов, ускорено обустройство дорог, внедрено адресное хранение материалов на складе и разработана система для подготовительного этапа работ.

По результатам использования бережливых технологий выработка выросла на 14%, запасы снизились почти на 13%, а время протекания процесса - на 18%.

– Внедрение бережливых технологий позволяет с временным опережением вводить в работу социальные объекты. Кроме экономии бюджетных средств это означает, что у наших детей есть возможность посещать школы и садики в шаговой доступности, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.