Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 9:13

В Краснодаре построят детский сад с применением бережливых технологий

Учреждение готово на 57%
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре построят детский сад с применением бережливых технологий Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре построят детский сад с применением бережливых технологий Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре построят детский сад с применением бережливых технологий. Учреждение готово на 57%, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты Регионального центра компетенций оптимизировали организацию и обеспечение стройплощадки. Так, за полгода сокращены лишние перемещения техники и материалов, ускорено обустройство дорог, внедрено адресное хранение материалов на складе и разработана система для подготовительного этапа работ.

По результатам использования бережливых технологий выработка выросла на 14%, запасы снизились почти на 13%, а время протекания процесса - на 18%.

– Внедрение бережливых технологий позволяет с временным опережением вводить в работу социальные объекты. Кроме экономии бюджетных средств это означает, что у наших детей есть возможность посещать школы и садики в шаговой доступности, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.