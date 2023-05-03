На Кубани в нормативном состоянии находится более 70% автодорог

Схема опорной сети дорог Краснодарского края и Адыгеи

Через Краснодарский край пролегает более 3 тысяч километров дорог опорной сети, в том числе 44 региональных участка в 1,9 тысячи километров. В нормативном состоянии находится 70% всех трасс. Об этом сообщили в ФКУ «Черноморье».

- В нормативном состоянии находится более 70% дорог опорной сети, региональных дорог в нормативном состоянии 69,66%, - сообщили дорожники.

В 2023 году на местах проработают все детали предстоящей дорожной деятельности на опорной сети дорог с учетом уникальности и конкретных потребностей жителей.

Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в крае планируется завершить 116 объектов протяженностью 226,468 км, в том числе 22 участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 125,145 км. Кроме того, приведут в нормативное состояние семь искусственных сооружений и завершат строительство Яблоновского моста.

Реконструируются дорожные участки Краснодар – Ейск, а также Краснодар – Кропоткин общей протяженностью 14 км. Также активно продолжается строительство обхода Тимашевска.

В Павловской проведут реконструкцию дороги в промышленной зоне. Благодаря чему грузовики пустят в обход центра станицы.