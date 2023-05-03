В Краснодаре мужчина ударил знакомого ножом во время пьяной ссоры

На допросе подозреваемый во всем признался Фото из архива КП

Житель Краснодара ударил знакомого ножом во время пьяной ссоры. Мужчина во всем признался. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, подозреваемый познакомился с потерпевшим и пригласил домой выпить. Во время застолья гость дал хозяину деньги и попросил купить спиртное. Но когда мужчина вернулся без покупок и денег, приятели поссорились.

- При выяснении отношений мужчина нанес собственнику жилища несколько ударов кухонным ножом в область груди и живота, после чего сам вызвал потерпевшему бригаду скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Подозреваемого 40-летнего жителя Новороссийска задержали в квартире, в которой все произошло. На допросе он во всем признался. Уточняется, что сейчас мужчина заключен под стражу.