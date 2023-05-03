Имущество бывшего владельца «Галактики» в Краснодаре продают за 180,4 млн рублей

ТРЦ «Галактика» Фото: trkgalaktika.ru

Имущество и дебиторскую задолженность бывшего владельца «Галактики» в Краснодаре продают за 180,4 млн рублей. Сведения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Торги проводят в открытой форме. Всего на реализацию выставлены пять лотов, четыре из которых - права требования к нескольким местным предпринимателям и сетевым магазинам. Сумма составляет 172,4 млн рублей. Пятыми на продажу выставлены распашные турникеты за 7,9 млн рублей, пишет «Ъ-Кубань».

Уточняется, что подать заявку на участие в аукционе можно с 8 июня до 27 июля.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что ТРЦ «Галактика» в Краснодаре продали за 2,2 млрд рублей. Помещения выставляли на торги несколько раз.