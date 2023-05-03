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НовостиКарта Кубани3 мая 2023 10:24

В Анапе ко Дню победы начали раздавать Георгиевские ленты

Также пройдет акция «Красная гвоздика»
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/anapaofficial

Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе ко Дню победы начали раздавать Георгиевские ленты. Их можно получить у волонтеров на улицах города.

- Всего для жителей курорта раздадут более 3 тысяч памятных лент. Также добровольцы участвуют в акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». Они вручают за любые пожертвования значки с изображением цветка, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что полученные деньги направят на оказание медицинской помощи нуждающимся в поддержке ветеранам.

Акции пройдут до 9 мая. Поучаствовать в них может каждый житель курорта.