Движение транспорта ограничат в Сочи 5 мая из-за эстафеты

Движение транспорта ограничат с 09:00 до 11:30 часов

В Сочи будет проходить легкоатлетическая эстафета «Спортсмены Сочи – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Мероприятие запланировано на 5 мая. К слову, во время эстафеты ограничат движение транспорта.

- В эстафете примут участие более 500 спортсменов, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, движение транспорта ограничат с 09:00 до 11:30. Проезд будет затруднен от мемориала «Подвиг во имя жизни» по Курортному проспекту от пересечения с улицей Егорова до пересечения с улицей Горького, вокруг стелы Михаила Архангела и в обратном направлении.