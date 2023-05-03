На планерке ЗСК подвели итоги работы КСП края в 2022 году

Председатель ЗСК отметил эффективную систему взаимодействия регионального парламента и КСП.

В работе принял участие председатель КСП Юрий Агафонов.

Открывая заседание, председатель ЗСК отметил важность проводимых Палатой проверочных мероприятий и анализа отчета по их результатам.

«Это большой массив информации по всем направлениям развития региона, в котором отражены в том числе и результаты проверочных мероприятий, проведенных по запросам депутатского корпуса», - сказал Юрий Бурлачко.

В отчетном периоде в новых условиях развития государства аудиторами особое внимание уделялось качеству государственного управления. Приоритетом являлась социальная сфера, развитие которой способствует улучшению качества жизни населения региона. В 2022 году Палатой проведено 244 мероприятия, охвачено более 1,5 тыс. объектов контроля.

Результатом этой деятельности стало выявление почти 20 тысяч нарушений. Для их устранения объектам контроля внесено 264 представления, направлено 9 предписаний.

Подводя итог, председатель ЗСК также отметил эффективную систему взаимодействия регионального парламента и КСП.

«Время движется вперед, меняются задачи и подходы. В этой связи нам необходимо продумать новый формат совместной работы. Речь идет о контроле за реализацией краевых государственных программ. Аудиторам необходимо уделить внимание анализу промежуточных результатов их исполнения. Отчеты Палаты следует синхронизировать с отчетами краевых министерств и департаментов в Законодательном Собрании. Это позволит повысить эффективность исполнения государственных программ», - предложил Юрий Бурлачко.