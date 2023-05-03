Жителям Адлерского района Сочи отключат воду из-за долгов

Отключение осуществят на 15 адресах

Жители Адлерского района Сочи могут остаться без воды из-за накопившихся долгов. Большинство людей не платили за “коммуналку” несколько месяцев. Водоснабжающая компания постоянно напоминала о долге, но собственники не реагировали.

- Отключение осуществят на 15 адресах по улицам Миндальная, Светогорская, Гоголя, Троицкая, Чкалова, Богдана Хмельницкого, Верхнеизвестинская, Черниговская, Белых Акаций, Ивановская, Павла Морозова и Фермерская, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, общая сумма долга составляет не менее 400 тысяч рублей.