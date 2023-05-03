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НовостиОбщество3 мая 2023 10:53

Жителям Адлерского района Сочи отключат воду из-за долгов

Общая сумма долга составляет более 400 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Отключение осуществят на 15 адресах

Отключение осуществят на 15 адресах

Жители Адлерского района Сочи могут остаться без воды из-за накопившихся долгов. Большинство людей не платили за “коммуналку” несколько месяцев. Водоснабжающая компания постоянно напоминала о долге, но собственники не реагировали.

- Отключение осуществят на 15 адресах по улицам Миндальная, Светогорская, Гоголя, Троицкая, Чкалова, Богдана Хмельницкого, Верхнеизвестинская, Черниговская, Белых Акаций, Ивановская, Павла Морозова и Фермерская, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, общая сумма долга составляет не менее 400 тысяч рублей.