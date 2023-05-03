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НовостиПроисшествия3 мая 2023 11:02

В Армавире иномарка влетела в дерево, пострадали двое

Водителя и пассажира госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Армавире водитель и пассажир легковушки пострадали после столкновения с деревом. Авария произошла утром 2 мая на улице Ямской.

- По предварительным данным, 27-летний местный житель, управляя автомобилем Faw, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водителя и 27-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - добавили в пресс-службе ГИБДД по краю.