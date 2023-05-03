Жители и гости города увидят световое шоу с 6 по 9 мая Фото: t.me/krdru

Световую анимацию ко Дню Победы запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Анимацию в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут включать с 6 по 9 мая. Жители и гости города увидят световое шоу в 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 и 22:30. Отмечается, что сопровождать его будет песня «День Победы».

- Проекцию приостановят, если будут плохие погодные условия, - уточнили в мэрии. - Эта мера необходима, чтобы оборудование не вышло из строя.