В Анапе стоимость проезда в общественном транспорте повысилась до 34 рублей

В Анапе повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Анапе повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь днем проезд будет стоить 30 рублей, вечером – 34 рублей. На пригородных маршрутах в среднем цена поднялась на 15%.

- Прежде чем согласовывать повышение тарифов перевозчики внимательно проанализировали экономическую составляющую операционных и эксплуатационных отходов. Также они провели мониторинг цен в муниципальных маршрутах других городов Краснодарского края, - сообщил генеральный директор компании-перевозчика Александр Азарян.

Уточняется, что причиной повышения платы за проезд является подорожание топлива, комплектующих. Необходимость оснащения автобусов системами безопасности и увеличение трат на техобслуживание.

Изменение тарифов согласовала городская администрация.