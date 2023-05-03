Мужчина сел за руль пьяным и попытался скрыться от сотрудников ДПС Фото: кадр из видео

На Кубани полицейские устроили погоню за пьяным водителем Hyundai. Мужчину удалось остановить, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в станице Платнировской Кореновского района. Сотрудники ДПС увидели авто Hyundai, водитель которого нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.

- На требование госавтоинспекторов об остановке водитель не реагировал и продолжил движение, увеличив скорость. В результате преследования дорожным полицейским удалось остановить правонарушителя, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Известно, что 45-летний местный житель сел за руль пьяным. Проходить медосвидетельствование водитель отказался.

- Полицейские составили три протокола об административных правонарушениях за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, невыполнение требования об остановке автомобиля, нарушение правил движения через железнодорожные пути, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Теперь водителю грозит 30 тысяч рублей штрафа либо лишение прав сроком до двух лет.