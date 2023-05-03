В Краснодаре в честь Дня Победы прошел IX Международный мотомарш

После Краснодара участники мотомарша отправились в Кореновск Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре прошел IX Международный мотомарш. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Международный мотомарш, организованный членами клуба «Ночные волки», проводят в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники проехали по улицам Краснодара и возложили цветы к обелиску советским воинам на пересечении улиц Аэродромной и Рылеева.

Южный этап мотомарша пройдет от Сочи до Вязьмы. В том числе участники посетят Туапсе, Крымск, Волгоград. После Краснодара они отправились в Кореновск.

Всего «Ночные волки» преодолеют свыше 20 тысяч километров по всей стране.

– В этом году мы также приурочили наш пробег к поддержке бойцов в зоне проведения специальной военной операции. По ходу маршрута мы собираем гуманитарную помощь и везем ее ребятам, которые защищают нашу Родину, – отметил президент отделения «Кубань» мотоклуба «Ночные волки» Олег Шевлеков.