Жители Сочи могут бесплатно обучиться на водителя общественного транспорта

Автопарк регулярно пополняется современными автобусами, создаются и поддерживаются новые рабочие места в транспортном комплексе

Жители Сочи могут бесплатно начать учиться на водителя общественного транспорта. Это связано с тем, что на курорте развивается транспортная отрасль и появляются новые рабочие места.

- Автопарк регулярно пополняется современными автобусами, создаются и поддерживаются новые рабочие места в транспортном комплексе, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, муниципальное предприятие уже заключило договор с учебным центром. Компания полностью оплатит обучение будущего сотрудника.

К слову, после успешной сдачи экзаменов и получения категории D сотрудник пройдет стажировку на маршрутах общественного транспорта.