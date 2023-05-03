На Кубани продолжают строительство Центра военно-патриотического воспитания «Патриот» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают строительство Центра военно-патриотического воспитания «Патриот». Учреждение возводят в Динском районе. Работы по возведению центра проверил вице-губернатор края Александр Власов.

Военно-патриотический центр строят на участке площадью 145 гектаров. Он включает все элементы центра «Авангард». Специалисты проложили внутренний газопровод, основные инженерные сети, установили уличное освещение, завершается монтаж ливневой канализации. На территории проводят благоустройство и высаживают деревья и кустарники.

- Общая готовность капитальных объектов - 85%, плоскостных сооружений – 90%. На завершающей стадии – строительство административного здания, спального корпуса, столовой с прачечной, водозабора, контрольно-пропускных пунктов, котельной, спорткомплекса, - отметил замглавы региона.

Кроме того, специалисты на 95% оборудовали ограждение внутреннего и внешнего периметра северной части Центра, установили въездной знак - танк Т-34-76. Здесь также появятся еще восемь выставочных образцов - гаубица, пушки, минометы, планер самолета МиГ-29 и два Су-27.

Уточняется, что пусконаладочные работы и обучение персонала проведут с 10 по 20 мая. Отмечается, что северную часть, которая обеспечивает работу учебно-методического центра «Авангард», сдадут к 12 июня. Парковую зону и южную часть объекта передадут в декабре.