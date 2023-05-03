В Краснодаре 1 июня откроют краевой филиал фонда поддержки участников СВО

Глава региона встретился с председателем федерального фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре откроют краевой филиал фонда поддержки участников СВО. Региональное отделение начнет работу с 1 июня. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с председателем федерального фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Как отметил глава региона, в крае уделяют особое внимание поддержке участников СВО и их семей. Всего из краевого бюджета на единовременные выплаты по 100 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей на каждого ребенка направлено более 4 млрд рублей.

- За каждой семьей закреплены сотрудники местных администраций для решения бытовых проблем. Главное, что люди чувствуют заботу, мы находимся с ними в постоянном контакте, - отметил Вениамин Кондратьев.

Уже летом в крае заработает новая мера поддержки. Так, участники СВО и их семьи смогут бесплатно пройти программу оздоровления в санаториях края. 1 июня в регионе заработает филиал федерального фонда «Защитники Отечества». Временное помещение подготовят на базе учреждения соцзащиты.

Отмечается, что к концу года в нем будет работать около 180 социальных координаторов. Главой регионального филиала назначен Александр Старовойтов.

- Он сам принимал участие в СВО в качестве добровольца и хорошо знаком с проблемами, которые волнуют наших защитников. Уверен, он сможет наладить работу фонда и выполнит все поставленные задачи, - отметил глава региона.