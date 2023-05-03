Новый пляж откроют в Адлерском районе Сочи 1 июня

На новом пляже появится терраса с бассейном и шезлонгами.

В Сочи завершают строительство нового пляжа. Он появится в Адлерском районе курорта. К слову, пляж планируют открыть к 1 июня. Прибрежная полоса сделана из песка и морской гальки, ее длина составляет 250 метров, а ширина от 50 до 150 метров.

- Место расположено максимально комфортно для отдыхающих – совсем рядом комплекс кафе и ресторанов, парковка, неподалеку остановка общественного транспорта, – отметил представитель инвестора Армен Амалян.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на новом пляже появится терраса с бассейном и шезлонгами. Также бассейном можно будет пользоваться и зимой, так как строители установили систему подогрева.

- Жалюзи, которые автоматически закрываются в дождь, позволят пользоваться пляжем даже в пасмурную погоду. На территории расположат несколько бунгало, детскую площадку, зону концертов и легкого питания, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.