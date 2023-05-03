Врачи-урологи медицинского центра «УРО-ПРО» рассказали, почему мужчинам после 40 лет необходимо ежегодно посещать уролога

Фото: пресс-служба клиники «УРО-ПРО»

С возрастом наш организм требует все больше внимания. Изменения в мужском урологическом здоровье после 40 лет принуждают к постоянному контролю, так как именно в этом возрасте начинает увеличиваться простата. Это связано со снижением синтеза мужского гормона – тестостерона. Патология простаты встречается у каждого четвертого мужчины старше 40 лет и у каждого второго старше 50.

Аденома простаты – очень коварное заболевание. Дело в том, что признаки наличия проблемы появляются только на 3-4-й стадии. Простым языком, аденому простаты можно охарактеризовать так: это опухоль простаты. Важно понимать, что новообразование это может быть как доброкачественным, так и злокачественным.

Основной симптом аденомы простаты – частое и затрудненное мочеиспускание. Это обусловлено тем, что внутренние клетки простаты постепенно увеличиваются и разрастаются, сдавливая уретральный канал.

В запущенной стадии заболевание имеет ужасающие последствия. Главная опасность, конечно, в том, что опухоль может быть раком предстательной железы, лечение которого на последних стадиях малоэффективно. Но даже если опухоль доброкачественная, отсутствие лечения может привести к необходимости искусственного имитирования мочевыделительной системы – установке катетера и мочесборника.

В случае выявления проблем с урологическим здоровьем медицинский центр «УРО-ПРО» качественно и в короткие сроки окажет всю необходимую помощь. Так, здесь проводят уникальную высокотехнологичную операцию по лечению аденомы простаты - лазерную энуклеацию. Операция проводится без разрезов, через мочеиспускательный канал. Удаление аденомы происходит с помощью лазера.

К неоспоримым преимуществам этого метода лечения аденомы простаты относятся:

- минимальный риск осложнений,

- возможность удаления аденомы любого размера,

- быстрое восстановление (после операции пациент наблюдается в нашем стационаре всего 2-3 дня, затем может спокойно отправляться домой)

Не рискуйте жизнью и здоровьем, после 40 лет посещайте уролога ежегодно. Это действительно важно.

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