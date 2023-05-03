На Кубани планируют открыть отделение реабилитации для участников СВО Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани планируют открыть отделение реабилитации для участников СВО. Его разместят в Краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. Медучреждение посетили вице-губернатор Анна Минькова и председатель федерального фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Сейчас в госпитале оказывают кардиологическую, неврологическую, гастроэнтерологическую, пульмонологическую, хирургическую, урологическую и гериатрическую помощь, в том числе анестезиологии, реанимации и микрохирургии глаза. Специалисты также проводят физиотерапию, рефлексотерапию, мануальную терапию, психотерапию и лечебную физкультуру.

- В госпитале создадим стационарное отделение медицинской реабилитации для лиц, получивших ранения, контузии или заболевания в ходе проведения специальной военной операции, - сказала замглавы региона.

Ранее «Комсомольская правда – Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 1 июня откроют краевой филиал фонда поддержки участников СВО. К концу года в нем будет работать около 180 социальных координаторов.