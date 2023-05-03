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НовостиОбщество3 мая 2023 13:59

Больница Красноармейского района Кубани по нацпроекту получила наркозно-дыхательный аппарат

Оборудование будут использовать в операционном блоке
Светлана ОВДЕЙ
Больница Красноармейского района получила наркозно-дыхательный аппарат Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Красноармейского района получила наркозно-дыхательный аппарат Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Красноармейского района Кубани получила наркозно-дыхательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новое оборудование поставили по нацпроекту «Здравоохранение». Отмечается, что аппарат будут использовать в операционном блоке.

- Благодаря встроенным инновационным функциям будет обеспечено точное управление системой во время наркоза, - сказал главврач больницы Андрей Бобров. - Это позволит снизить вероятность развития послеоперационных легочных осложнений.

Ранее для больницы Красноармейского района приобрели новую лапароскопическую систему.