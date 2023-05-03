Майские в Краснодаре обойдутся дешевле

Традиционные майские выходные, когда все устремляются на юг, поближе к морю, показали: забронировать номер в краснодарской гостинице - удобно и выгодно. Особенно если учитывать, что около 25 процентов туристов сделали это чуть ли не в последний момент.

Такой вывод сделали специалисты экосистемы МТС, изучив данные по бронированию отелей в начале мая. По тем же исследованиям выяснилось, что отдых на майские праздники около четверти россиян в этом году спланировали спонтанно. Краснодар вошел в топ-10 городов, которые выбирали за один-пять дней до начала поездки.

Туристических городов с такими лояльными ценами на проживание оказалось всего несколько в стране. Столица Кубани вошла в первую десятку. Плюс и отели еще не были слишком загружены, как это бывает в сезон.

Поспорили по популярности бронирования номеров «в последний момент» Москва, Санкт-Петербург и Казань. В топ-10, кроме них и Краснодара, вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тула, Волгоград. Все эти города попали в список «спонтанно посещаемых». Это значит, что бронирование апартаментов было сделано в период с 24 по 28 апреля включительно.

Средняя стоимость за ночь в краснодарской гостинице на майские праздники – примерно 2 600 рублей. В вышеперечисленных городах - порядка четырех тысяч. Дороже всего - в Санкт-Петербурге – около 4,5 тысячи за одну ночь.