На Кубани дополнительный отбор по программе «Земский учитель» продлится до 19 июля

На первом этапе отбора определили 70 победителей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дополнительный отбор по программе «Земский учитель» стартовал на Кубани. Он продлится до 19 июля, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На первом этапе отбора определили 79 победителей. В частности, у конкурсантов оценивался педагогический стаж, непрерывность работы в одной школе, квалификация, успехи учеников и учителя.

Дополнительный отбор пройдет по 54 вакансиям. Поучаствовать приглашают и молодых, и опытных педагогов до 55 лет с высшим и средним профессиональным образованием. Уточняется, что в список вакансий входят и места педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.

- Победители получат выплату в размере 1 миллиона рублей. При этом им необходимо в течение пяти лет проработать в сельской школе, - напомнили в пресс-службе краевой администрации.

Для участия в отборе педагог регистрируется на портале «Земский учитель». После необходимо подать заявку на вакансию в разделе «Банк вакансий» и предоставить региональному оператору документы. Их отправляют по электронной почте zemteacher@iro23.ru либо в бумажном виде передают по адресу - Краснодар, ул. Сормовская, 167, кабинет 109.

Более подробная информация об участии в программе размещена на сайте Института развития образования» Краснодарского края. Педагоги также могут задать вопросы по номеру 8(861)203-55-59.